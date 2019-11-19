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Начало карьеры: у какой известной звезды в бэк-вокале пела Регина Тодоренко

Артистка вспомнила о начале своей карьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:08
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая показала постельные кадры с Владом Топаловым, вспомнила о начале своей творческой карьеры и призналась, у какой известной исполнительницы пела в бэк-вокале.

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Это сейчас Регина известная ведущая, а в 2014 году она у занималась исключительно музыкой. Оказывается, что артистка подпевала в бэк-вокале у знаменитых исполнителей, а в частности – у Ани Лорак. В известной песне "Оранжевые сны" можно услышать голос Тодоренко. Об этом звезда рассказала в шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

"Я пела в бэк-вокале у Ани Лорак и Натальи Могилевской. Да и у многих артистов. Я ведь сотрудничала с Русланом Квинтой (украинский композитор, – Ред.). Он писал музыку, а я – тексты. И часто подкидывал мне работу. За тексты я получала 500, а иногда и 1000 долларов. В случае с Ани Лорак, позвонил Квинта и говорит: "Нужны народные бэки". Для меня это вообще не вопрос. Может быть, даже она сама не знает об этом", – рассказала Регина Тодоренко.

А прежде чем отправиться в путешествие, Регина Тодоренко показала кавер на хит Натальи Могилевской "Місяць".

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