"Началось кровотечение": Любови Успенской в 16 лет сделала аборт цыганка

О своем поступке артистка не жалеет

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Популярная певица Любовь Успенская, которая травмировалась на съемках, сделала шокирующее признание – артистка в возрасте 16 лет сделала аборт.

Любовь Успенская отыграла концерт во Дворце спорта:

По словам звезды, она была вынуждена пойти на такой шаг тайком от родителей. Более того, аборт ей делали нелегально. Цыганка запугала юную девушку и приказала во время всей процедуры не издавать лишних звуков.

"Это был ужас. Во-первых, мне 16 лет. Если бы у меня дома узнали… У меня не те родители были, которые бы меня поняли и помогли. Я бы, конечно, по-другому поступила, если бы такое с моей дочерью случилось. Мы не могли в больницу пойти, потому что мне 16 лет. И нашли этого врача. Она была еще цыганкой. Она сказала: "Если ты пикнешь — встала, ушла со стола". Мне еще без наркоза делали. И я лежала, губы свои все искусала, но я не пикнула. Она сказала, что еще такой девочки не встречала", — рассказала Успенская во время интервью с Дмитрием Гордоном.

После того, как Любовь избавилась от нежелательной беременности, юная девушка отправилась через два часа в ресторан, где выступала по вечерам. Там у нее началось кровотечение.

"И потом я встала еще через два часа и поехала в „Жокей", где работала. В таком состоянии взяла стойку, она 20 кг весила и переставила. И все, началось кровотечение, температура, меня знобило. Я думала, что конец, что никогда не смогу рожать. Не жалею, потому что я бы испортила жизнь родным. Я бы ничего не смогла делать, потому что ребенок — это все, руки связаны. Это была бы трагедия", — призналась певица.

Напомним, что недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

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