"Начинаю влюбляться": Слава Каминская заинтриговала совместным снимком с Дикусаром

В новом сезоне шоу "Танці з зірками" участница НЕАНГЕЛОВ выйдет на паркет с хореографом Дмитрием Дикусаром

Слава Каминская, которая примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", показала совместное фото с Дмитрием Дикусаром. Участница группы НЕАНГЕЛЫ выйдет на паркет с известным хореографом, который в прошлом сезоне проекта танцевал с Викторией Булитко.

Еще до старта "Танців з зірками" Каминская и Дикусар спровоцировали слухи о своем романе. Учитывая, что Слава недавно развелась, а за Дмитрием закрепилась репутация секс-символа проекта, их поклонники уже приписывают знаменитостям романтические отношения.

Так, слухи о романе участница популярного дуэта подогрела свежим снимком, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото Слава мило улыбается, а Дикусар будто кусает поля ее соломенной шляпки.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар Фото: instagram.com/babaslavka

"Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждете от нашей пары?", – написала Слава в описании к неоднозначному кадру.

Однако фолловеров Каминской все же больше интересуют ее отношения с партнером по паркету. "Похоже на свадьбу после проекта. Вы друг другу подходите. Как две капли воды", – написала одна из пользовательниц Сети в комментариях.

Что Слава Каминская делает на карантине, смотрите в сюжете:

К слову, совсем недавно, Слава Каминская в откровенном наряде подогрела интерес к своему новому роману.

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