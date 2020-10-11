Национальный день каминг-аута: самые громкие признания знаменитостей

Список звезд, которые не стесняются своей ориентации

11 октября отмечается Национальный день каминг-аута. Мы вспомнили самые громкие признания знаменитостей, которые не побоялись открыто рассказать о своей ориентации. Среди них: Джоди Фостер, Синтия Никсон, Сара Полсон и другие.

Элтон Джон одним из первых селебритис рассказал о своей бисексуальности. Актер Иэн Маккеллен признался в гомосексуальности в 1988 году. За ним последовали признания Рики Мартина, Кары Делевинь, Сэма Смитта, Майли Сайрус и Сары Полсон.

Сара Полсон Фото: AFP

Звезда "Американской истории ужасов" до 30-ти лет встречалась только с мужчинами. С начала 2015 года у Сары Полсон роман с актрисой Холланд Тейлор.

Джоди Фостер совершила каминг-аут на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2013 году. С 2014 года актриса живет в браке с фотографом и актрисой Александрой Хедисон.

Джоди Фостер Фото: Getty Images

Синтия Никсон 15 лет состояла в отношениях с мужчиной. В 2004 году исполнительница роли Миранды Хоббс встретила активистку Кристин Маринони, с которой они поженилась в 2012 году. Сын Синтии является трангендером.

Синтия Никсон и ее сын Фото: Getty Images

Кристен Стюарт хотя и получила когда-то предложение руки и сердца от Роберта Паттинсона, призналась в своей гомосексуальности. На ее счету романы с Алишей Каргайл, Стеллой Максвелл, Дилан Майер.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Экстравагантный Эзра Миллер считает себя квиром – актер не может отнести свою личность к конкретному полу или сексуальной ориентации. В разные годы он состоял в отношениях с Зои Кравиц, Лорен Нолтинг и Эрин Акстелл.

Эзра Миллер

Фото: instagram.com/imezramiller



Актер Джим Парсонс из "Теории большого взрыва" в браке с Тоддом Спиваком. Пара поженилась в Радужном Зале Рокфеллеровского центра по еврейским религиозным канонам в 2017 году.

Джим Парсонс и Тодд Спивак

Фото: instagram.com/therealjimparsons

Ирландский актер Эндрю Скотт разбил сердца миллионов женщин по всему миру, когда в 2013 году впервые публично заявил, что предпочитает мужчин. Более 10-ти лет его партнером является актер и сценарист Стивен Бересфорд.

Эндрю Скотт

Фото: instagram.com/andrewscottie

Напомним, что ранее дочь Майкла Джексона призналась в нетрадиционной ориентации.

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