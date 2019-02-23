Нацотбор на "Евровидение 2019": имя победителя

Победителем Нацотбора на "Евровидение 2019" сталa MARUV

Победителем Нацотбора на "Евровидение 2019" стала MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

23 февраля состоялся финал Нацотбора на "Евровидение 2019". За право представить Украину на международном песенном конкурсе боролись шесть участников: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA.

В результате зрительского голосования и судейских оценок определился победитель Нацотбора 2019. Украину на "Евровидении 2019" представит MARUV. Второе место досталось Freedom Jazz.

Напомним, "Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая, уже появились новые прогнозы букмекеров.

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