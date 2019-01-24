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Нацотбор на "Евровидение 2019": все, что нужно знать об участниках

В этом году участие принимают как и уже популярные исполнители, так и малоизвестные артисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Участники Нацотбора на "Евровидение 2019" Фото: "Сегодня"
Участники Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: "Сегодня"

Совсем скоро состоится Национальный отбор на "Евровидение 2019". В этом году, за право представить Украину поборются 16 артистов.

Некоторые имена вы уже могли слышать, ведь в отборе принимают участие довольно известные и популярные артисты – KAZKA, Ivan NAVI, MARUV и другие. Также в этом году мы услышим новые имена украинского шоу-бизнеса. Обо всех претендентах на победу в Нацотборе подробнее в подборке Сегодня.Lifestyle

Нынешний состав участников удивляет обилием групп. Сольные исполнители – в меньшинстве. Уже не впервые покорять полуфинал собирается группа KAZKA, которая стала настоящим прорывом года в музыкальном бизнесе в Украине в 2018 году. Их хит "Плакала" завоевал сердца слушателей по всему миру.

MARUV – проект украинской певицы Анны Корсун. Ее трек Drunk Groove которую она записала вместе с украинским музыкантом DJ Boosin (Михаил Бусин) набрал уже почти 80 миллионов просмотров на YouTube. Хит взорвал все радиостанции Украины и некоторых стран Европы. В Нацотборе певица будет принимать участие впервые.

Ребята из группы Brunettes Shoot Blondes уже принимали участие в принимала участие в Национальном отборе в 2016 году. Тогда группа в и вышла в финал с песней Every Monday. Особую популярность за рубежом ребята обрели после того, как в 2014 году их клип, снятый с помощью 14-ти гаджетов Apple за короткое время набрал пять миллионов просмотров на YouTube.

Впервые будет принимать участие в отборе KiRA MAZUR – украинская певица, композитор и автор текстов. Ее творчество отличается эклектичным стилем – сочетание элементов украинского фолка с различными стилями музыки, который завершает уникальный голос и оригинальная манера исполнения.

Кира уже представила песню для "Евровидения".

Певец LAUD (настоящее имя – Влад Каращук) стал известен благодаря шоу "Голос", где выступал в команде Джамалы. К слову, продюсером Каращука является Игорь Тарнопольски, продюсер Джамалы. Отметим, что артист не в первый раз пробует свои сыилы на Нацотборе – в 2018 году LAUD вышел в финал Нацотбора на Евровидение с песней Waiting. Певец выпустил свой дебютный альбом "Музика". Песню для отбора "Два дні" Влад представит 1 февраля,

Харьковская группа LETAY, как и предыдущий артист, будут принимать участие в Нацотборе во второй раз. В 2017 году они уже выступали на отборе с песней World is Calling, однако в финал не вышли. В 2018 году группа запомнилась благодаря ставшей популярной песне "Мила моя".

Bahroma — украинская независимая альтернативная музыкальная группа из Киева, основанная в конце 2009 года. В 2011 году принимали участие в Нацотборе. Одна из последних работ группы – песня "Искрами".

Новички украинского шоу-бизнеса - Braii. Группа появилась в 2018 году. Характерные черты коллектива – томный женский и легкий дух пост-панка. Коллектив уже представил песню для конкурса.

Нетипичное для украинской музыки явление, "The Hypnotunez"  – это та музыка, которая заставляет плясать возле сцены, веселиться от души и уносит в яркую и бурную эпоху джаза. Ребята объединили сразу несколько музыкальных направлений: свинг, джаз, панк-рок, создав собственный стиль под названием шаут-свинг (shout-swing). "The Hypnotunez" также позиционируют свое творчество, как свингкор (swingcore) и джаз-панк.

Freedom-jazz — был создан в 2008 году, объединив 12 профессиональных музыкантов. Freedom-jazz — уникальный бэнд, в состав которого входят только девушки: группа саксофонов, клавишные, ударные, бас-гитара, гитара, труба и трио вокалисток.

Ivan NAVI

Молодой и талантливый певец Ivan NAVI знаком украинской публике благодаря его нескольким хитам – "Такі молоді", "Тимчасовий релакс" и другим. Родом из Львова. В 2013 году принимал участие в проекте "Голос" в команде Олега Скрипки. В 2017 году артиста номинировали на премию YUNA в категориях "Лучший исполнитель" и "Открытие года", а также "Прорыв года" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2018".

Начинающий певец KHAYAT – участник не только нацотбора в этом году, но и проекта "Голос" в команде Тины Кароль. Летом KHAYAT представил свою авторскую песню "DEVOCHKA", а осенью "Ясно".

Еще одна "выпускница" шоу "Голос" – певица Вера Кекелия. Девушка принимала участие в седьмом сезоне проекта в команде Сергея Бабкина. В июне 2018 года вышел первый сольный сингл Веры Кекелии "Похожи", который певица посвятила своему возлюбленному.

В сентябре 2017 года на фестивале "ГогольFest" режиссер Влад Троицкий, основатель и художественный руководитель групп ДахаБраха и фрик-кабаре Dakh Daughters, представил новый музыкальный проект "ЦеШо". Каждое выступление ЦеШО – это музыкально-театральный перформанс.

YUKO – это группа, состоящая из двух человек: Юли Юриной (вокал, вокальный процессинг, фольклористика) и Стаса Королева (синтезаторы, семплер, драм-машина, вокодер, бас-гитара). Их музыку лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. Группа выпустила свой первый музыкальный релиз 16-го декабря 2016 года. В ноябре 2018 группа выпустила альбом DURA?.

ANNA MARIA – это дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, основанный в 2004 году. Исполняет песни 20-ти языках мира, преимущественно на украинском, русском и английском. Для "Евровидения" девушки уже представили свою песню.

Напомним, уже стало известно, в каком порядке выступят участники на Нацотборе на "Евровидение 2019".

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