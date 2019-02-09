Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности первого полуфинала

За право участвовать в финале Нацотбора соревновались восемь участников

Победитель украинского Нацотбора поедет на "Евровидение" в Израиль Фото: stb.ua

В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019", в котором выступили восемь участников. Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля. Победителя судьи – Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов – выберут 23 февраля.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Первой на сцену вышла джаз-панк группа The Hypnotunez. Парни называют себя "оркестром прогрессивного свинга и ядерного джаза". Они исполнили композицию под названием "Hey". Андрей Данилко и Евгений Филатов высоко оценили выступление The Hypnotunez.

Джамала также похвалила группу, но выразила сомнение, что на сцене "Евровидения" она сможет воспроизвести свою сумасшедшую энергетику, так как на песенном конкурсе музыкантам не разрешают играть на своих инструментах вживую.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Харьковский коллектив LETAY принимал участие в Нацотборе во второй раз. Два года назад он занял последнее место, получив по 1 баллу от судей и телезрителей. Конкурсная композиция группы называлась "Мила моя". Номер LETAY, стилизованный под цирковое выступление, вызвал неоднозначную реакцию судей. По мнению жюри, песня диссонировала с постановкой на сцене.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Третьей на сцену вышла VERA KEKELIA. Эта финалистка шоу "Голос країни" представила композицию "WOW". Джамала похвалила певицу, но отметила, что та выглядела на сцене слегка зажато и неуверенно. Андрей Данилко согласился и заявил, что в выступлении Веры не было "огня".

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Затем на перед зрителями появился коллектив ЦеШо, который славится своими музыкально-театральными перформансами. Для Нацотбора группа подготовила концептуальную композицию "Hate", посвященную проблемам хейтерства в сети.

Джамала, комментируя выступление, заявила, что на сцене определенно находятся люди, которые пришли с конкретным месседжем. Судья добавила, что хочет, чтобы эту группу полюбили в Украине.

Андрей Данилко отметил, что ему понравились ребята, но он не видит их на "Евровидении", так как песню "невозможно запомнить и напеть". А Евгений Филатов похвалил самоиронию коллектива.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Музыку группы YUKO, которая выступила после ЦеШо, лучше всего определяет термин "фольктроника" – сочетание фолька и электроники. Коллектив, который считается воспитанником лейбла Ивана Дорна MASTERSKAYA, представил на сцене песню "GALYNA GULIALA".

Джамалу смутило, что это песня народная, а на Евровидении можно представлять только оригинальные композиции. При этом певица отметила, что в восторге от выступления. А Евгений Филатов назвал YUKO "большими молодцами".

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Номер певицы MARUV стал самым откровенным в первом финале Нацотбора. Ведущий Сергей Притула пошутил, что в последний раз, чтобы увидеть такое, он заплатил 300 долларов. Джамале выступление показалось слабым в вокальном плане и излишне провокационным, с чем Андрей Данилко категорически не согласился. Евгений Филатов в свою очередь заявил, что считает музыку MARUV модной, но вторичной.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Brunettes Shoot Blondes – одна из самых популярных украинских групп за рубежом. Для Нацотбора ребята приготовили песню "Houston". Андрей Данилко сказал, что песня ему понравилась, но посчитал, что их "история с роялем больше подходит для клипа, чем для выступления на "Евровидении"".

За ребят вступился Сергей Притула, который высказал уверенность, что 95% зрителей не поймут, что парни на конкурсе будут просто имитировать игру на инструменте. Джамала также поддержала исполнителей, сказав, что песня для нее "как мед на уши". А Евгений Филатов признался, что ему хотелось бы видеть коллектив в финале.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Последней выступила группа BAHROMA, основанная в Киеве в конце 2009 года. Она уже участвовали в Нацотборе "Евровидения" в далеком 2011 году, но без особого успеха. Теперь коллектив подготовил для конкурса композицию "Назавжди-Навсегда". Выступление вызвало в целом позитивную, но довольно сдержанную реакцию судей.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

После этого открылись линии голосования. В этом году телезрители могли голосовать всего лишь в течение 15 минут. Затем на сцене выступил MELOVIN – участник "Евровидения 2018" от Украины.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Оценки жюри начал озвучивать Евгений Филатов, который заметно волновался. Самый низкий бал получили The Hypnotunez, 2 балла достались группе LETAY. Коллектив BAHROMA оценили в 3 балла.

Затем слово взял Андрей Данилко. 4 балла он отдал VERA KEKELIA, 5 баллов получили ЦеШо, 6 баллов – MARUV.

Джамала назвала лидеров: 7 баллов достались Brunettes Shoot Blondes, а 8 – YUKO.

Результаты зрительского голосования оказались следующими:

The Hypnotunez – 1 балл

VERA KEKELIA – 2 балла

LETAY – 3 балла

BAHROMA – 4 балла

YUKO – 5 баллов

ЦеШо – 6 баллов

Brunettes Shoot Blondes – 7 баллов

MARUV – 8 баллов

Фото: instagram.com/eurovision.ua

В итоге в финал попали: YUKO, Brunettes Shoot Blondes и MARUV.

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: The Hypnotunez – Hey!:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: LETAY – Мила моя:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: VERA KEKELIA – WOW!:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: ЦеШо – Hate:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: YUKO – Galyna Guliala:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: MARUV – Siren Song!:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: Brunettes Shoot Blondes – Houston:

Национальный отбор на "Евровидение-2019", первый полуфинал: BAHROMA – Назавжди-Навсегда:

Напомним, мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram