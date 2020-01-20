Нацотбор на Евровидение 2020: что нужно знать об участниках

Известен полный список полуфиналистов Нацотбора 2020

Участники Нацотбора на Евровидение 2020 Фото: Instagram.com

До старта прямых эфиров Национального отбора на Евровидение 2020 осталось чуть больше двух недель, и организаторы уже объявили список участников конкурса. В этом году будет 16 полуфиналистов, среди которых как хорошо известные имена в шоу-бизнесе, так и новички.

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Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, что известно об участниках Нацотбора, один из которых представит Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах.

Украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

Группа [О] Фото: instagram.com/o_officialpage

KHAYAT

Молодой украинский артист и автор песен, выступающий в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

KHAYAT Фото: пресс-служба

Assol

Катя Гуменюк – певица, которая в возрасте пяти лет смогла покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу "Голос країни". Assol будет принимать участие в Нацотборе с песней Save it, которую пока не презентовала.

"Она о том, как важно беречь планету, где мы живем, охранять природу, начать действовать с самого себя. И каждый из нас может внести свой вклад: не бросать мусор под ноги, не использовать пластик, правильно сортировать отходы. Мне очень хочется, чтобы украинцы обратили внимание на нашу страну. Есть риск, что мы последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана ее показать на "Евровидении", рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас. Нужно начать с себя, чтобы помочь другим", – написала Катя.

Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic

CLOUDLESS

Бойзбенд, который получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". Треки группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Ребята уже представили песню Drown Me Down, с которой примут участие в Нацотборе на Евровидение 2020.

"Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас потопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами!", – прокомментировали трек участники коллектива.

GARNA

Сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена – автор собственных песен, вокалистка симфонического оркестра Prime Orchestra и каверпроекта Manera.

GARNA Фото: stb.ua

Katya Chilly

Известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 – в Украине.

Katya Chilly Фото: Facebook-страница Katya Chilly

FO SHO

Афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Эндале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap к hip-hop.

FO SHO Фото: instagram.com/fosho.official

David Axelrod

Владимир Ткаченко – известный украинский певец, музыкант и композитор.

David Axelrod Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Александр Порядинский

Певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". Примет участие в Нацотборе на Евровидение 2020 с песней Savior.

TVORCHI

Молодые музыканты из Тернополя создают музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 чартов Google Play в Украине.

TVORCHI Фото: instagram.com/tvorchi_official

GIO

Молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос країни", также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

GIO Фото: instagram.com/gio

Jerry Heil

Молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "Охрана, отмєна" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Jerry Heil Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

KRUTЬ

Певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях.

KRUTЬ Фото: instagram.com/bandura_krut

Элина Иващенко

В музыке девушка с 5-ти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ( "Х-фактор" и "Голос. Діти"), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры 2018".

Элина Иващенко Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

Go-A Фото: instagram.com/go_a_band

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance, и американского рэпера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 украинские музыкальные СМИ сразу назвали одним из лучших релизов года.

MOONZOO Фото: instagram.com/moonzoo_band

"В этом году очень важное нововведение в конкурсе. Оно ограничивает участие в Нацотборе артистам, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений – как известных широкой аудитории, так и от новичков, которые всегда в приоритете для Национального отбора. Побороться за право представлять страну хотят и исполнители, которые уже успели внести вклад в украинскую музыку и имеют необходимый опыт – Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. И я уверен, что не менее интересно будет наблюдать и за дебютом новичков. Ведь именно на Нацотборе зажигаются новые имена. Традиционно я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непростой, но интересной борьбе", – прокомментировал музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Отметим, 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Напомним, известен полный список членов жюри Нацотбора на Евровидение 2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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