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Нацотбор на Евровидение-2020: Джамала, Вера Кекелия, YUKO и Brunettes Shoot Blondes назвали своих фаворитов

Финал конкурса состоится в субботу, 22 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:53

В эту субботу, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Совсем скоро Украина узнает участника, который представит страну на песенном конкурсе в Роттердаме. Все исполнители Нацотбора волнуются и стараются максимально подготовиться к выступлениям. Участники прошлых годов поддержали финалистов и назвали своих фаворитов конкурса.

Нацотбор на "Евровидение-2020"
Нацотбор на "Евровидение-2020"
Фото: пресс-служба

Участники Нацотбора на "Евровидение-2019" Brunettes Shoot Blondes рассказали про своих фаворитов: "Хотелось бы поддержать группу TVORCHI, ребята действительно звучат очень свежо и стильно. Их точно можно считать открытием этого сезона. Хорошие шансы на победу есть и у Jerry Heil. Яна когда-то давно делала кавера на наши песни, позже мы познакомились и с тех пор очень ей симпатизируем".

Также ребята отметили, что финал получился очень сбалансированным. "Каких-то участников нам было неожиданно увидеть в финале. Например, Дэвид Аксельрод, но очевидно, что у аудитории Нацотбора максимально разнообразный вкус. Показалось, что группу Fo Sho все-таки недооценили, так как номер был ярким и пели девочки очень хорошо. В любом случае, для них это была хорошая возможность показать себя большой аудитории. Нацотбор – это по-прежнему главное талант-шоу авторской музыки в Украине. Как бы многие не относились к самому конкурсу, именно отбор наблюдать всегда интересно за счет возможности открывать новые имена.

Brunettes Shoot Blondes
Brunettes Shoot Blondes
Фото: пресс-служба

Участница Нацотбора на "Евровидение-2019" Вера Кекелия рассказала, что ей было очень интересно наблюдать за полуфиналами этого года и очень здорово, что Нацотбор все больше открывает двери молодым исполнителям.

"В этом году мне было очень интересно увидеть новые имена, услышать музыку участников, которых раньше я никогда не слышала. Безусловно были и ребята, на концерты которых я даже сама ходила. Это группа [О], но они, к сожалению, выступили только в полуфинале. Это замечательные ребята и мне казалось, что они должны были быть в финале.

Вера Кекелия
Вера Кекелия
Фото: пресс-служба

Хотя должна отметить, что в этом году мне не хватило треков, которые действительно бы подрывали людей с мест и заставляли их танцевать. Потому что сейчас идут тенденции минимал музыки, и многие песни звучали именно в таком направлении, но в них не хватает какого-то взрыва. Хотя с другой стороны, это все очень индивидуально и, опять-таки, это чисто мое мнение со стороны".

Также Вера пожелала всем участникам финала спокойствия и уверенности в себе. "В конце концов, мы слишком большое значение придаем себе же. Чем проще артист относится к себе и происходящему, тем расслабленнее он будет выглядеть на сцене. Он сможет лучше донести ту информацию, которую хочет, правильно преподнести свой материал, получить больше удовольствия и тем выгоднее подаст песню зрителю".

Экс-судья Нацотбора и победительница "Евровидения-2016" Джамала сделала акцент на том, что Евровидение – это, прежде всего, песенный конкурс. Каждый участник Нацотбора выходит на сцену со своей песней, своей историей. Это не может не вдохновлять. Нужно рискнуть и показать свою песню. Это всегда волнительно и для известных исполнителей, и для начинающих.

Джамала
Джамала
Фото: пресс-служба

"Мне очень нравится, что в Украине последние 5 лет Нацотбор проходит в таком формате. Главная цель, конечно, это выбрать представителя страны на Евровидении, но еще очень важно открывать новые имена. Для нас, для страны, которая еще формирует свое звучание, формирует понятие "украинская музыка", важны новые исполнители и новые музыкальные решения. Мне понравилась группа TVORCHI. На Нацотборе время от времени звучат песни, после которых остается ощущение "так хотел попасть на Евровидение, что написал слишком евровизионную песню". С TVORCHI такого не было. Мне понравилось и как они выглядели, и как себя чувствовали на сцене, и сама песня. Все очень модно".

Участники Нацотбора на "Евровидение-2019" группа YUKO считает, что некоторым участникам этого года не хватило опыта выступлений на большой сцене, но понравились такие исполнители как гурт [О], TVORCHI и FO SHO, которых ребята считают открытием Нацотбора. "Отправили смс за Марину Круть, KHAYAT, TVORCHI и Девида Аксельрода".

YUKO
YUKO
Фото: пресс-служба

Также YUKO не считают, что Украину обязательно должна представлять звезда. "Другие страны не знают, кто у нас звезда, а кто нет. На Евровидении главный артист, его песня и посыл, который он хочет донести". И главный совет от группы YUKO для конкурсантов перед финалом: "Проверьте мониторы!".

Смотрите подробности прошлогоднего Нацотбора на "Евровидение":

Ранее мы рассказывали, где и когда смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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