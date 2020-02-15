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Нацотбор на Евровидение-2020: Элина Иващенко поразила выступлением во втором эфире

Во втором полуфинале конкурсантка исполнила песню Get up

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:04
Элина Иващенко
Элина Иващенко
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020" под третьим номером выступила молодая исполнительница Элина Иващенко. Девушка представила сильную композицию под названием Get up, а своим номером впечатлила зрителей и звездных экспертов.

Со сцены Элина Иващенко призналась, что ее песня является призывом к действию. Это такой себе манифест против унижения женщин. "Вставай и иди делать, несмотря на унижение, которое идет от окружающих. Никто не вправе нас унижать", – прокомментировала свой хит вокалистка.

В разговоре с ведущим Нацотбора на "Евровидение-2020" Сергеем Притулой Элина также рассказала, что ей не приходилось переживать насилие, однако буллинг в ее жизни присутствовал. По словам девушки, ей часто приходилось слышать от других, что ей не удастся построит удачную сценическую карьеру.

Смотрите выступление Элины Иващенко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали о том, как прошел первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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