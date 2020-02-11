Нацотбор на Евровидение-2020: где и когда смотреть второй полуфинал

Второй прямой эфир состоится в субботу, 15 февраля

Ведущий Нацотбора 2020 Сергей Притула Фото: instagram.com/eurovision.ua

8 января состоялся первый прямой эфир Национального отбора на "Евровидение-2020", и мы показали, как выглядела турнирная таблица. В результате определилась первая тройка участников, которые вышли в финал. А уже в эту субботу, 15 февраля, пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", который определит вторую тройку финалистов.

Узнайте подробности первого полуфинала Нацотбора:

В рамках второго полуфинала свои выступления представят восемь участников: MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Сегодня.Lifestyle уже поделились информацией об артистах, претендующих представить Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме, а также их песнями.

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020" можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов СТБ и "UA: Перший" 15 февраля. Начало прямого эфира Нацотбора – 19:00. Ведущим по традиции стал Сергей Притула, а вот состав жюри в этом году изменился: зрители увидят Андрея Данилко, Тину Кароль и Виталия Дроздова.

Отметим, финал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определится представитель Украины на международной сцене, состоится 22 февраля.

Ранее мы также поделились видео выступлений всех участников первого полуфинала Нацотбора-2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.