Нацотбор на Евровидение 2020: известен порядок выступлений полуфиналистов

В Киеве состоялась жеребьевка

Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений полуфиналистов Фото: Facebook Евровидение Украина

Чуть больше двух недель осталось до старта Национального отбора на Евровидение 2020. Организаторы уже объявили полный список участников конкурса, а сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений артистов в полуфиналах.

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Стоит отметить, первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится в субботу, 8 февраля. А ровно через неделю, 15 февраля, пройдет второй. В результате двух полуфиналов определится список финалистов Нацотбора.

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: участники

[O] Jerry Heil Katya Chilly KRUТЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 Фото: stb.ua

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: участники

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 Фото: stb.ua

Ранее мы также писали, что уже известен полный список членов жюри Нацотбора на Евровидение 2020. Третьим судьей стал Виталий Дроздов.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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