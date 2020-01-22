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Нацотбор на Евровидение 2020: известен порядок выступлений полуфиналистов

В Киеве состоялась жеребьевка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений полуфиналистов
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений полуфиналистов
Фото: Facebook Евровидение Украина

Чуть больше двух недель осталось до старта Национального отбора на Евровидение 2020. Организаторы уже объявили полный список участников конкурса, а сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений артистов в полуфиналах.

Узнайте также, какие страны первыми назвали представителей на Евровидении 2020:

Стоит отметить, первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится в субботу, 8 февраля. А ровно через неделю, 15 февраля, пройдет второй. В результате двух полуфиналов определится список финалистов Нацотбора.

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: участники

  1. [O]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUТЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020
Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020
Фото: stb.ua

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: участники

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020
Участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020
Фото: stb.ua

Ранее мы также писали, что уже известен полный список членов жюри Нацотбора на Евровидение 2020. Третьим судьей стал Виталий Дроздов.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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