Нацотбор на Евровидение 2020: известен порядок выступлений полуфиналистов
В Киеве состоялась жеребьевка
Чуть больше двух недель осталось до старта Национального отбора на Евровидение 2020. Организаторы уже объявили полный список участников конкурса, а сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений артистов в полуфиналах.
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Стоит отметить, первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится в субботу, 8 февраля. А ровно через неделю, 15 февраля, пройдет второй. В результате двух полуфиналов определится список финалистов Нацотбора.
- [O]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- KRUТЬ
- GO-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Ранее мы также писали, что уже известен полный список членов жюри Нацотбора на Евровидение 2020. Третьим судьей стал Виталий Дроздов.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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