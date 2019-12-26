Нацотбор на Евровидение 2020: известно имя второго члена жюри

В роли члена жюри зрители увидят Тину Кароль

Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Стало известно имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение 2020. В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно представила парфюм.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение 2020:

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Больше 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является судьей вокальных проектов, выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. Тина Кароль многократно отмечена государственными и церковными наградами (за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины и за свою благотворительную деятельность), а также получила около 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых, M1 MUSIC AWARDS, YUNA, "Телетриумф".

"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой", – говорит певица.

Тина Кароль Фото: пресс-служба

"Однозначно мы поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы, и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня", – заключила Тина.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта, креативный продюсер – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Ранее мы также назвали имя первого члена жюри Нацотбора на Евровидение.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.