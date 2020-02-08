Нацотбор на Евровидение 2020: как выступила Assol в первом полуфинале

Катя Гуменюк исполнила сингл под названием Save it

Assol Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 8 февраля, во время первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" украинская певица Катя Гуменюк, которая выступает под псевдонимом Assol, исполнила свою песню-манифест Save it.

Артистка с помощью композиции пыталась достучаться до каждого жителя планеты Земля. Сингл призывает беречь природу и начинать действовать с самого себя. Assol вышла на сцену в белом платье, которое было сшито из экологических материалов.

Один из членов жюри Виталий Дроздов заявил, что выступление Assol было неубедительным. Судья посоветовал Кате продолжить поиски себя и своего места в творчестве. Андрей Данилко согласился с мнением Виталия и добавил, что песня – шаблонная.

Украинской поп-диве Тине Кароль не хватило от Кати посыла и философского содержания. По ее словам, певица понимает, как девушке сложно бороться с отголосками прошлого и с тем, что ее постоянно сравнивают.

Также смотрите выступление Katya Chilly в первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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