Нацотбор на Евровидение 2020: видео выступления Jerry Heil в первом полуфинале

Певица исполнила авторскую песню Vegan

Jerry Heil Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 8 февраля, стартовал первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Под вторым номером на сцену вышла украинская певица и автор хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil.

Отметим, что Яна Шемаева является "Прорывом года" по версии премии Jager Music Awards и номинантом на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Артистка спела на сцене Нацотбора песню Vegan.

Комментировать первым выступление Jerry Heil взялся Андрей Данилко. По его словам, все было исполнено качественно, но он не уверен, что это формат "Евровидения". Также песня Vegan напомнила ему мотивы творчества Кэти Перри. А вот Виталию Дроздову номер понравился, он увидел в молодой певицы особый шарм и творческий потенциал. Тина Кароль заявила, что и вовсе готова приезжать к Яне на репетиции и помогать. С ее слов, это новый формат украинской музыки.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы также писали, что известно о новом члене жюри Нацотбора – Виталие Дроздове.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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