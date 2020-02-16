Нацотбор на Евровидение-2020: как выступили триумфаторы второго полуфинала TVORCHI
Дуэт набрал максимальное количество голосов от судей и зрителей
Триумфатором второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020" в Украине стал тернопольский дуэт TVORCHI. Смотрите выступление ребят с их авторским хитом Bonfire.
В эфире второго полуфинала национального отбора артисты рассказали, что сняли свой первый клип за 100 долларов и получили тысячи просмотров и одобрительных отзывов в Youtube.
В качестве конкурсной песни они выбрали хит Bonfire, посвященный проблеме климатических изменений. "Мы идем с песней Bonfire о состоянии природы. Здесь серьезная тема", – сказал один из участников группы.
По итогам голосования, TVORCHI набрали максимальное количество голосов – 8 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей, которые голосовали во время прямого эфира.
В результате второго полуфинала Нацотбора определилась заключительная тройка финалистов: TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Они присоединятся к KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A.
Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Ранее мы писали, что Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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