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Нацотбор на Евровидение-2020: как выступили триумфаторы второго полуфинала TVORCHI

Дуэт набрал максимальное количество голосов от судей и зрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
TVORCHI
TVORCHI
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Триумфатором второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020" в Украине стал тернопольский дуэт TVORCHI. Смотрите выступление ребят с их авторским хитом Bonfire.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: instagram.com/eurovision.ua

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В эфире второго полуфинала национального отбора артисты рассказали, что сняли свой первый клип за 100 долларов и получили тысячи просмотров и одобрительных отзывов в Youtube.

В качестве конкурсной песни они выбрали хит Bonfire, посвященный проблеме климатических изменений. "Мы идем с песней Bonfire о состоянии природы. Здесь серьезная тема", – сказал один из участников группы.

По итогам голосования, TVORCHI набрали максимальное количество голосов – 8 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей, которые голосовали во время прямого эфира.

В результате второго полуфинала Нацотбора определилась заключительная тройка финалистов: TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Они присоединятся к KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A.

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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