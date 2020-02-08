Нацотбор на Евровидение 2020: Katya Chilly удивила магическим голосом в первом полуфинале

Украинская певицы исполнила песню "Піч"

Katya Chilly Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 8 февраля, стартовал первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Попробовать свои силы на конкурсе решила известная украинская певица Katya Chilly. Стоит отметить, что ее манера исполнения весьма отличается от музыкальных стандартов, но песни певицы насыщены этническими моментами. Это и придает композициям особой магии.

Украиноязычная песня "Піч" понравилась судьям, но они сошлись во мнении, что выступлению нужна еще доработка. По словам Андрея Данилко, "Евровидение" это конкурс праздника, а песня Кати немного не попадает в этот формат.

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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