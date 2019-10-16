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Нацотбор на Евровидение 2020: даты, новые правила и имя ведущего

В правила Нацотбора внесены изменения в связи с ситуацией в этом году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Нацотбор на "Евровидение"
Нацотбор на "Евровидение"
Фото: Сегодня

Телеканал СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили о старте Национального отбора на Евровидение 2020. Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Сергей Притула снова станет ведущим Нацотбора на "Евровидение"
Сергей Притула снова станет ведущим Нацотбора на "Евровидение"
Фото: instagram.com/siriy_ua

В этом году отбор будет проходить по обновленным Правилам: появилось условие, которое касается выступлений конкурсантов на территории страны-агрессора. Теперь участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

"Евровидение – особенный песенный конкурс, он не только о музыке, он о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене", – сказал председатель правления UA: Суспільне мовлення Зураб Аласания.

Смотрите видео о главных интригах Нацотбора в 2019 году:

Отметим, в этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора для подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение будет предоставлять UA: Суспільне мовлення. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Другие пункты Правил Национального отбора остались без изменений. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение 2020 (22 февраля).

Участником конкурса могут стать как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

Ранее мы также писали, что Сергей Притула резко высказался насчет выступления ANNA MARIA на "Новой волне".

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