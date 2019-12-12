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Нацотбор на Евровидение 2020: объявлено имя первого члена жюри

Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Нацотбор на Евровидение 2020 - объявлен первый член жюри
Нацотбор на Евровидение 2020 - объявлен первый член жюри
Фото: пресс-служба

Телеканалы СТБ и UA:Суспільне мовлення объявили имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение 2020. Им стал народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы – Андрей Данилко.

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентоспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя Украины. Иначе – зачем это все?" – говорит Андрей Данилко.

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: пресс-служба

Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко – станет известно совсем скоро. Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

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Напомним, 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая 2020 года. В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA:Суспільне мовлення. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно.

Ранее мы также писали, что организаторы украинского Нацотбора ввели новое правило для участников конкурса.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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