Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция финала

Прямой эфир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00

В субботу, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в результате которого станет известно имя артиста, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Смотрите онлайн-трансляцию третьего прямого эфира Нацотбора на сайте Сегодня.Lifestyle.

Нацотбор на "Евровидение-2020" Фото: instagram.com/eurovision.ua

Напомним, что в третьем эфире нас ждут выступления шести финалистов: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. 8 и 15 февраля состоялись первый и второй прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020", о которых мы рассказывали в спецтеме.

Так, финал Нацотбора на "Евровидение-2020" можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов СТБ и "UA: Перший", а также на сайте Сегодня.Lifestyle. Начало прямого эфира Нацотбора в 19:00.

Напомним, что финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020" уже представили свои конкурсные песни, о котором мы рассказывали здесь. Также определен порядок, в котором конкурсанты будут выходить на сцену. Откроет сегодняшний вечер KRUTЬ.

В финале также выступят эксперты Нацотбора – Тина Кароль и Verka Serduchka. Еще одним сюрпризом станет выход на сцену Джамалы.

Обязательно проголосуйте за своего фаворита Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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