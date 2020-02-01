Нацотбор на Евровидение 2020: организаторы опубликовали правила голосования

Узнайте, как между участниками будут распределять баллы

Ведущий Нацотбора 2020 Сергей Притула Фото: instagram.com/eurovision.ua

В следующую субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Организаторы конкурса опубликовали новые официальные правила голосования.

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Согласно официальным правилам, опубликованным на сайте UA: Общественное, во всех полуфиналах и финале (8, 15 и 22 февраля соответственно) голосование зрителей и судей пройдет параллельно. Баллы будут весить по 50% со стороны зрителей и судей, и будут добавляться в общий результат. Затем по общим итогам будет сформированная рейтинговая таблица. Если участники наберут равное количество баллов, то приоритет будет иметь тот артист, который получил большее количество баллов от зрителей.

Ведущий Нацотбора Сергей Притула будет информировать зрителей о времени начала и окончания периода голосования. Определить своего фаворита каждый желающий сможет с помощью SMS на номер 7766, а также в мобильном приложении Teleportal. С одного мобильного номера можно отправить только одно SMS-сообщение, стоимость которого составляет 0,94 гривны.

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