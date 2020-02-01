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Нацотбор на Евровидение 2020: организаторы опубликовали правила голосования

Узнайте, как между участниками будут распределять баллы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Ведущий Нацотбора 2020 Сергей Притула
Ведущий Нацотбора 2020 Сергей Притула
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В следующую субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Организаторы конкурса опубликовали новые официальные правила голосования.

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Согласно официальным правилам, опубликованным на сайте UA: Общественное, во всех полуфиналах и финале (8, 15 и 22 февраля соответственно) голосование зрителей и судей пройдет параллельно. Баллы будут весить по 50% со стороны зрителей и судей, и будут добавляться в общий результат. Затем по общим итогам будет сформированная рейтинговая таблица. Если участники наберут равное количество баллов, то приоритет будет иметь тот артист, который получил большее количество баллов от зрителей.

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Ведущий Нацотбора Сергей Притула будет информировать зрителей о времени начала и окончания периода голосования. Определить своего фаворита каждый желающий сможет с помощью SMS на номер 7766, а также в мобильном приложении Teleportal. С одного мобильного номера можно отправить только одно SMS-сообщение, стоимость которого составляет 0,94 гривны.

Ранее мы также писали, кто выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020. А также узнайте об участниках второго полуфинала и слушайте их песни.

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