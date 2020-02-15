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Нацотбор на Евровидение-2020: откровенный образ Тины Кароль во втором полуфинале

Судья конкурса взбудоражила дерзким нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:37
Тина Кароль во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020
Тина Кароль во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Украинская певица Тина Кароль во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020" появилась в откровенном наряде, взбудоражив фантазии зрителей и даже своих коллег. Напомним, что в первом эфире судья блистала в платье от украинского дизайнера за 555 евро.

Так, для второго полуфинала главного конкурса страны Тина Кароль выбрала черное платье на брителях, подчеркнувшее ее фигуру. Свой лук артистка дополнила классической укладкой и туфлями на каблуках.

Фото: instagram.com/tina_karol/

Представляя судей Нацотбора ведущий Сергей Притула не смог скрыть свой восторг от лука Тины. "Добрый вечер, Тина Кароль и ее декольте", – с улыбкой сказал шоумен.

Фото: instagram.com/tina_karol/

Пользователи сети также выразили восхищение аутфитом Кароль: "Тина опять красивая", "Тина Кароль невероятная!", "Кароль восхитительная, как всегда!".

Отметим, в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступят восемь участников: MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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Тина Кароль нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
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