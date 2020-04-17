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Assol ответила на критику Тины Кароль о выступлении певицы на Нацотборе

Певица довольна своим выступлением в конкурсе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:31

Украинская певица Assol во время прямого эфира в Instagram на странице Segodnya_Life прокомментировала свое участие в Национальном отборе на "Евровидение-2020". Напомним, что в этом году Катя Гуменюк принимала участие в конкурсе с авторской песней Save it. Певица попала в финал, но победить ей не удалось. Более того, судьи раскритиковали Assol, заявив, что образ на сцене не соответствовал тематике сингла.

Один из членов жюри Виталий Дроздов заявил, что выступление Assol было неубедительным. Судья посоветовал Кате продолжить поиски себя и своего места в творчестве. Украинской поп-диве Тине Кароль не хватило от Кати посыла и философского содержания. По ее словам, певица понимает, как девушке сложно бороться с отголосками прошлого и с тем, что ее постоянно сравнивают. Но сама Катя утверждает, что со своим прошлым она не борется, а наоборот – благодарна ему.

Смотрите полное интервью с Assol:

"Я не пытаюсь бороться со своим прошлым, я просто иду вперед. И мои достижения детские подстегивают меня идти дальше... На Национальном отборе я выполнила свою главную задачу – показала эту песню большому количеству людей. Для меня это было самое важное, потому что песня транслировала важный месседж. У меня есть достойное выступление и я получила огромное количество комментариев. Мне кажется, у меня никогда не было столько позитивных отзывов. Многие люди пересмотрели свое отношение ко мне", – призналась певица.

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Сама Катя признается, что критика в ее сторону никак не влияет на нее. Она продолжает свой путь и благодарна за все моменты в жизни, которые делают ее лучше. Если говорить об участии в остальных вокальных проектах, то Assol готова к новым вызовам.

Добавим, что Assol также рассказала о долгожданном пополнении в ее семье.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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