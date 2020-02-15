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Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

Названы все финалисты Нацотбора на Евровидение-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:57
Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

8 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", в рамках которого была названа первая тройка финалистов. А спустя неделю, 15 февраля, в результате второго эфира определились еще трое артистов. Так, в финале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступят шестеро участников.

Давайте также вспомним самые интересные моменты закулисья Нацотбора на "Евровидение-2019":

"Евровидение-2020": кто вышел в финал Нацотбора

  1. KRUТЬ
  2. GO-A
  3. Jerry Heil
  4. TVORCHI
  5. KHAYAT
  6. David Axelrod

Сегодня.Lifestyle предлагают узнать больше о финалистах Нацотбора на "Евровидение-2020" и посмотреть их выступления в полуфиналах.

KRUТЬ

Певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях. В Нацотборе певица участвует с треком "99", а после своего выступления в первом полуфинале Марина Круть стала фавориткой конкурса.

GO-A

Группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участник самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси. На сцене Нацотбора на "Евровидение-2020" группа появилась с песней "Соловей".

Jerry Heil

Молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "Охрана, отмєна" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes. Артистка выступает в Нацотборе с песней Vegan. Отметим, в первом полуфинале Данилко высказал сомнения относительно выступления Jerry Heil.

TVORCHI

Дуэт TVORCHI уже имеет свою аудиторию. И не только в Украине, но и за ее приделами. Как признаются сами ребята, их часто зовут выступать в других странах. Свой первый клип на композицию Believe TVORCHI сняли за 100 долларов в заброшенном здании, и за несколько дней он набрал несколько тысяч просмотров в Youtube. Позже композиция вошла в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

KHAYAT

Андрей Хайат выступает в жанре инди-поп, сочетая с ним народные мотивы и современный саунд. Исполнитель стал одним из успешных участников проекта "Голос країни", а в 2019 году KHAYAT участвовал в нацотборе на "Евровидение". На конкурсе он презентовал песню Ever, однако парню не удалось попасть в финал.

David Axelrod

David Axelrod ранее был известен как Владимир Ткаченко. Он таже принимает участие в Нацотборе во второй раз. Его дебют на сцене отбора состоялся в 2005 году. Артист неоднократно демонстрировал свой талант на вокальных шоу, в частности, "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна" и "Х-фактор". Сингл Horizon David Axelrod выпустил специально для нацотбора на "Евровидение-2020".

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее MELOVIN феерично вернулся на сцену Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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