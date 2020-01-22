Нацотбор на Евровидение 2020: участники первого полуфинала и их песни

Первый полуфинал состоится 8 февраля

Участница Нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Недавно организаторы объявили список участников Нацотбора на Евровидение 2020. Среди 16 артистов зрители увидят как уже хорошо знакомых, так и восходящих звезд. А сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений участников в первом (8 февраля) и втором (15 февраля) полуфиналах.

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Сегодня.Lifestyle делятся списком участников, которые выступят в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020. Некоторые из них уже представили свои конкурсные композиции.

1 – [O]

Украинская инди-поп-группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, призеры в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, в том числе Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

Группа [О] Фото: instagram.com/o_officialpage

2 – Jerry Heil

Молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "Охрана, отмєна" стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes. Артистка появится в Нацотборе с песней Vegan, которую пока не презентовала.

Певица Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

3- Katya Chilly

Известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 – в Украине.

Katya Chilly Фото: Facebook-страница Katya Chilly

4 – KRUТЬ

Певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях. В Нацотборе певица выступит с треком "99", однако пока Марина не представила его публике.

KRUTЬ Фото: instagram.com/bandura_krut

5 – GO-A

Группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участник самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

Группа Go-A Фото: instagram.com/go_a_band

6 – CLOUDLESS

Бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". Треки группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Ребята уже представили песню Drown Me Down, с которой примут участие в Нацотборе на Евровидение 2020.

"Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас потопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами!" – прокомментировали трек участники коллектива.

7 – GIO

Молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос країни", также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

Певец GIO Фото: instagram.com/gio

8 – Assol

Катя Гуменюк – певица, которая в возрасте пяти лет смогла покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу "Голос країни". Assol будет принимать участие в Нацотборе с песней Save it, которую пока не презентовала.

"Она о том, как важно беречь планету, где мы живем, охранять природу, начать действовать с самого себя. И каждый из нас может внести свой вклад: не бросать мусор под ноги, не использовать пластик, правильно сортировать отходы. Мне очень хочется, чтобы украинцы обратили внимание на нашу страну. Есть риск, что мы последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана ее показать на "Евровидении", рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас. Нужно начать с себя, чтобы помочь другим", – написала Катя.

Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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