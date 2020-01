Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала и их песни

Второй полуфинал состоится 15 февраля

Певица Элина Иващенко Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 уже успели объявить не только участников, но и членов жюри музыкального конкурса. Среди 16 артистов зрители увидят как уже хорошо знакомых, так и восходящих звезд. А сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений участников в первом (8 февраля) и втором (15 февраля) полуфиналах.

Сегодня.Lifestyle делится списком участников, которые выступят во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020, а также их песнями.

1 – MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance, и американского рэпера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года украинские музыкальные СМИ сразу назвали одним из лучших релизов года.

Группа MOONZOO Фото: instagram.com/moonzoo_band

2 – FO SHO

Афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Эндале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

Группа FO SHO Фото: instagram.com/fosho.official

3 – Элина Иващенко

В музыке девушка с пяти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Діти"), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры 2018".

Певица Элина Иващенко Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

4 – Александр Порядинский

Певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". Примет участие в Нацотборе на Евровидение 2020 с песней Savior.

5 – GARNA

Сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена – автор собственных песен, вокалистка симфонического оркестра Prime Orchestra и каверпроекта Manera. Нацотбор планирует покорять с треком Who We Are?.

6 – KHAYAT

Молодой украинский артист и автор песен, выступающий в жанре фолктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Певец KHAYAT Фото: пресс-служба

7 – David Axelrod

Владимир Ткаченко – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Певец David Axelrod Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

8 – TVORCHI

Молодые музыканты из Тернополя создают музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считаные дни вошел в топ-10 чартов Google Play в Украине.

Группа TVORCHI Фото: instagram.com/tvorchi_official

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: Перший.

Ранее мы также писали, кто выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020.

