Нацотбор на Евровидение-2020: в финале выступит беременная Джамала

Представитель Украины на Евровидении-2020 определится 22 февраля

Уже в эту субботу, 22 февраля, состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определится представитель Украины на международном конкурсе. К слову, пока финалисты готовятся к выступлениям, вы можете отдать голос за своего фаворита и узнать, как голосуют другие.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Стало также известно, что в финале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступит украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала, которая призналась, что беременна во второй раз. На сцене Нацотбора артистка исполнит песню "Жалі", которую записала в дуэте с alyona alyona. Порадует ли зрителей своим присутствием alyona alyona, которая стала звездой не только в Украине, но и за ее пределами, пока не сообщается.

Отметим, режиссером видео выступил известный режиссер, танцор и оператор Дмитрий Чернявский, оператором – Антон Фурса. Автор музыки – Джамала, текст для композиции – результат совместного творчества Джамалы, аlyona аlyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

Узнайте также подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, по результатам двух прямых эфиров в финале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступят шесть артистов, которым отдали наибольшее количество баллов зрители и судьи. Узнайте список финалистов и слушайте их конкурсные песни.

Ранее мы также рассказали, где и когда смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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