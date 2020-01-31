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Нацотбор на Евровидение 2020: в Сети назрел первый скандал вокруг участницы

Екатерина Гуменюк попала под шквал критики из-за российского языка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Катя Гуменюк (Ассоль)
Катя Гуменюк (Ассоль)
Фото: instagram.com/assolmusic

Совсем скоро – 8 февраля 2020 года – в Украине стартует Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение 2020. Списки участников уже сформированы, а также представлены конкурсные песни. Но отбор еще не начался, а в Сети уже назрел первый скандал вокруг одной из участниц.

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Так, в центр обсуждений попала известная украинская певица Катя Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль. Отметим, что участница выступит в первом полуфинале Нацотбора, который состоится в субботу, 8 февраля. В Faceebook появилось видео, на котором певица рассказала об идее своей конкурсной песни. Пользователям не понравилось, что презентацию сингла Катя сделала на русском языке.

"Песня называется Save it, и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи, но для того, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с самого себя. Не бросать мусор, не использовать пластик, а если использовать, то правильно его сортировать", – рассказала Ассоль, за что попала под шквал критики.

Пользователи возмущены тем, что девушка не сказала ни слова на украинском языке: "Опять от Украины человек, который не знает украинского языка. Позор!", "Она ни слова украинского не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе".

Ранее мы также писали, кто выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020. А также узнайте об участниках второго полуфинала и слушайте их песни.

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