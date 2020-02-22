Нацотбор на Евровидение-2020: видео выступлений всех участников финала
Смотрите, как выступили все конкурсанты в финале Нацотбора
В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2020". Свои песни на сцене представили шесть участников – KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Ранее мы делились подробностями финала Нацотбора-2020.
Несмотря на то, что представитель Украины на "Евровидении-2020" уже определен, Сегодня.Lifestyle также предлагают просмотреть, как выступили все участники финала Национального отбора на "Евровидение-2020".
Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" состоялся 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Ранее мы писали, что Тина Кароль расплакалась в финале Нацотбора на "Евровидение-2020". Певица не смогла сдержать слез после выступления KHAYAT.
Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи в финале Национального отбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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