Нацотбор на Евровидение-2020: видео выступлений всех участников финала

Смотрите, как выступили все конкурсанты в финале Нацотбора

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2020". Свои песни на сцене представили шесть участников – KRUТЬ, GO-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Ранее мы делились подробностями финала Нацотбора-2020.

Несмотря на то, что представитель Украины на "Евровидении-2020" уже определен, Сегодня.Lifestyle также предлагают просмотреть, как выступили все участники финала Национального отбора на "Евровидение-2020".

KRUТЬ – "99"

Jerry Heil – Vegan

TVORCHI – Bonfire

KHAYAT – Call for love

David Axelrod – Horizon

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" состоялся 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что Тина Кароль расплакалась в финале Нацотбора на "Евровидение-2020". Певица не смогла сдержать слез после выступления KHAYAT.

Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи в финале Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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