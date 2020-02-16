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Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности первого полуфинала

Узнайте, кто прошел в финал конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:05
Второй полуфинал Нацотбора в Украине
Второй полуфинал Нацотбора в Украине
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В эту субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020". Свои песни на сцене представили восемь исполнителей – MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Участники второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020"

В материале Сегодня.Lifestyle узнайте все подробности второго Национального отбора на "Евровидение-2020" в Украине.

Напомним, что в этом году состав жюри кардинально изменился. Судейские стулья заняли певица певица Тина Кароль и профессионал в украинской музыкальной и радиоиндустрии Виталий Дроздов. Неизменным членом жюри остался Андрей Данилко.

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Второй полуфинал открыли MOONZOO feat. F.M.F. Sure. Коллектив называет свою музыку грустной, с чем не согласился ведущий Нацотбора Сергей Притула. Судьи посчитали выступление ребят достойным, но Тина Кароль посоветовала парням поработать над текстом и структурой трека.

Харьковчанки FO SHO свой хит, с которым выступили на сцене нацотбора в этот вечер, назвали в честь знаменитого Каземира Малевича и его "Черного квадрата". Своими кумирами исполнительницы считают ТНМК и alyona alyona. Эксперты похвалили FO SHO и назвали их выступление убедительным и современным.

Третьей на сцену второго полуфинала вышла победительница шоу "Голос. Діти" Элина Иващенко. Исполнительница представила авторскую лирическую песню под названием Get up. В конце ее выступления на сцене появились женские туфли, которые символизировали насилие над женщинами. Тина Кароль отметила сильный голос вокалистки, но заметила, что аранжировка песни была неудачной.

Победитель "Х-фактора" Александр Порядинский выступил с лирическим треком Savior. Он признался, что хочет быть таким же популярным, как Олег Винник.

Пятой во втором эфире нацотбора выступила GARNA. Девушка исполнила песню Who We Are? Вслед за ней побороться за место в финале вышел KHAYAT, который участвовал в конкурсе в 2019 году. Певец представил зажигательный трек Call For Love. Тина Кароль и Андрей Данилко отметили, что на этот раз артист выбрал удачную песню.

Далее со своей конкурсной композицией на сцене Нацотбора на "Евровидение-2020" выступил David Axelrod. Участник "Голосу країни-9" попытался покорить сердца зрителей и судей лирической балладой Horizon, которую посвятил своей дочке.

Закрыли вечер второго полуфинала группа TVORCHI. Ребята представили песню Bonfire. Именно TVORCHI набрали максимальное количество баллов и прошли в финал.

Согласно результатам зрительского и судейского голосований, в финал Национального отбора прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Ниже предлагаем посмотреть, как распределились баллы между участниками.

Баллы жюри:

  • 8 – TVORCHI
  • 7 – KHAYAT
  • 6 – David Axelrod
  • 5 – monzoo
  • 4 – Еліна Іващенко
  • 3 – Fo Sho
  • 2 – Порядинський
  • 1 – GARNA

Баллы зрителей:

  • 8 – TVORCHI
  • 7 – KHAYAT
  • 6 – Порядинський
  • 5 – David Axelrod
  • 4 – Еліна Іващенко
  • 3 – Fo Sho
  • 2 – monzo
  • 1 – GARNA

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что Сергей Притула публично подколол Андрея Данилко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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