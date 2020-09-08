Надели наручники и увезли: видео с Михаилом Ефремовым из зала суда
Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима
Сегодня, 8 сентября, состоялось последнее судебное заседание, на котором актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в Москве и приговорили к восьми годам колонии общего режима.
В Telegram-канале Mash опубликовано несколько видеороликов, на которых запечатлен Михаил уже после того, как ему огласили приговор.
На первом видео Ефремову надевают наручники и просят подождать, пока ему вручат печатную версию приговора.
Также появилось видео, где Михаил сидит в защитной кабине суда. В сообщении Telegram-канала отмечается, что актеру зачли время под домашним арестом. Таким образом, Ефремов проведет в колонии семь лет и 10,5 месяца.
Позже Михаила вывели из здания суда под крики сторонников актера: "Свободу!"
Напомним, возле здания Пресненского суда были задержаны двое парней, проводивших "сеансы черной магии". Молодые люди пытались сжечь чучело адвоката потерпевших Александра Добровинского.
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