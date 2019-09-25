"Зеленский все наладит": LOBODA о творческом будущем в Украине

Певица хотела бы дать большой сольный концерт в Украине

LOBODA Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала подросших дочерей, призналась, что хотела бы возобновления дружеских отношений между Украиной и Россией. Более того, знаменитость выразила надежду на действующего президента Украины Владимира Зеленского и призналась, что очень в него верит.

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Как рассказала LOBODA в интервью Ксении Собчак, сейчас артистка живет на три страны – Украину, Россию и еще одно государство, которое певица предпочла оставить в тайне. На вопрос телеведущей, что звезда думает по поводу возвращения в Украину, Светлана ответила, что надеется на Владимира Зеленского.

Также Ксения затронула тему травли певицы в Украине на почве того, что она активно выступает в России. Однако Светлана Лобода не считает, что на родине подвергалась каким-либо изгнаниям.

"Я не хочу об этом говорить. Травли как таковой не было. Были инциденты, которые были организованы определенными людьми. Сейчас у меня сложное время, и нужно просто подождать, выждать, чтобы все немножко успокоилось. Я очень надеюсь на то, что Владимир Зеленский – в силу того, что он творческий человек – все наладит. Я его знаю и у меня к нему очень теплое отношение. Очень в него верю", – откровенно заявила звезда.

Также LOBODA призналась, что для нее главное – любовь народа, а не страна.

"Я люблю людей в первую очередь! Я люблю быть там, где любят мое творчество, где меня принимают и где люди ждут меня. Какая, к черту, разница, какая это страна?! А то, что происходит в политике, вообще нас не касается. Артисты – вне всего этого. Нас постоянно втягивают в это, но крайне сложно подбирать слова. Мне хочется, чтобы все было хорошо. Я очень надеюсь, что в скором времени я смогу вернуться в свою страну с огромным концертом", – подытожила LOBODA.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода отличилась на свадьбе сестры.

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