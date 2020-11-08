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"Надеюсь, от меня никто не заразился": Анатолий Анатолич заболел COVID-19

Сегодня, 08:43

Ведущий получил позитивный тест на COVID-19

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", Анатолий Анатолич, который рассказал о потере близкого человека, получил позитивный текст на COVID-19.

Рано утром в пятницу у него поднялась температура и появились первые признаки ОРВИ. Ведущий сразу связался с врачом и отправился сдать тест, а вскоре получил "позитивный" результат.

"Я проснулся перед эфиром "Ранку з Україною" и почувствовал, будто повысилась температура. Оказалось, что у меня 37,6... сразу связался с каналом и семейным врачом... Сегодня второй день, но никаких симптомов, кроме легкой головной боли, у меня нет. Температура сегодня тоже в норме. Надеюсь, что так будет и дальше" – рассказал Анатолий Анатолич.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В данный момент вся семья Анатолия Анатолича находится на самоизоляции, ведущий изолирован отдельно. Жена и дети чувствуют себя хорошо, планируют сдать тест на COVID-19 в течение недели.

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Анатолич признался, что сообщил о своем диагнозе всем, с кем контактировал в последние несколько дней, а это довольно большой круг людей:

"Открою секрет: среди них есть даже несколько министров. Надеюсь, что от меня никто не заразился. Переживаю за других людей даже больше, чем за себя".

Ранее сообщалось, что певица Камалия улетела в Германию на медобследование после того, как переболела COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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