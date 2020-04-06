Надежда Бабкина попала в больницу с COVID-19 – СМИ

Результат теста оказался положительным

У еще одной российской знаменитости обнаружили коронавирус. Артистка Надежда Бабкина почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, результат теста эстрадной певицы оказался положительным. На данный момент Бабкину госпитализировали.

Пока никакой информации о состоянии Надежды нет. Сама артистка на связь с поклонниками тоже не выходит. Добавим, что недавно певица с размахом отметила юбилей. На вечеринке в ее честь присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тогда некоторые поклонники обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции.

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Тем временем ее коллега – российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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