Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надежда Бабкина попала в больницу с COVID-19 – СМИ

Результат теста оказался положительным

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:36

У еще одной российской знаменитости обнаружили коронавирус. Артистка Надежда Бабкина почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, результат теста эстрадной певицы оказался положительным. На данный момент Бабкину госпитализировали.

Читайте также:
"Переболела несколько месяцев назад": российская певица победила COVID-19

Пока никакой информации о состоянии Надежды нет. Сама артистка на связь с поклонниками тоже не выходит. Добавим, что недавно певица с размахом отметила юбилей. На вечеринке в ее честь присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Тогда некоторые поклонники обвинили Бабкину в том, что она не соблюдает режим самоизоляции.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Тем временем ее коллега – российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Останется в больнице: супруга Игоря Николаева рассказала о состоянии композитора Звезды на карантине: как Надя Дорофеева проводит время дома Лайфхак от Павла Зиброва: как защитить себя и жену от коронавируса
шоу-бизнес Надежда Бабкина коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 19:02Шоу-бизнес

Настоящее имя и место родов: в Сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл

Сегодня, 18:37Food

Великий пост-2020: меню по дням на неделю

Сегодня, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Сегодня, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 13:34Events

Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Сегодня, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Сегодня, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Сегодня, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

Ирина Билык: биография и интересные факты об имениннице

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

Новости партнеров

Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Сделали сразу 3 осетинских пирога: нужна только картошка и сыр
Сделали сразу 3 осетинских пирога: нужна только картошка и сыр
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом