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Надежда Бабкина вышла из комы – СМИ

Российская певица начала дышать самостоятельно

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

Российская певица Наджеда Бабкина в начале прошлой недели была госпитализирована в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Позже ее представитель Александр Велор успокоил поклонников и заявил, что у певицы диагностировали пневмонию.

Но ситуация со временем ухудшилась и 70-летнюю Надежду поместили в отдельный инфекционный бокс. По словам Александра, у звезды слабый иммунитет, поэтому процесс выздоровления будет не таким скорым. Как сообщает ряд российских СМИ, Бабкина вышла из комы и пришла в сознание.

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Состояние звезды оценивается как стабильное. Надежду Бабкину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и сейчас она самостоятельно дышит. Инсайдеры близкие к Бабкиной заявляют, что звезда удивилась, что неделю провела в коме. Она якобы попросила жареной картошки с грибами.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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