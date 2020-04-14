Надежда Бабкина вышла из комы – СМИ

Российская певица начала дышать самостоятельно

Российская певица Наджеда Бабкина в начале прошлой недели была госпитализирована в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Позже ее представитель Александр Велор успокоил поклонников и заявил, что у певицы диагностировали пневмонию.

Но ситуация со временем ухудшилась и 70-летнюю Надежду поместили в отдельный инфекционный бокс. По словам Александра, у звезды слабый иммунитет, поэтому процесс выздоровления будет не таким скорым. Как сообщает ряд российских СМИ, Бабкина вышла из комы и пришла в сознание.

Состояние звезды оценивается как стабильное. Надежду Бабкину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и сейчас она самостоятельно дышит. Инсайдеры близкие к Бабкиной заявляют, что звезда удивилась, что неделю провела в коме. Она якобы попросила жареной картошки с грибами.

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Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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