Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись на "Танці з зірками"
В шестом эфире танцевального шоу выбывшие участники появились в необычных образах
29 сентября в шестом выпуске "Танців з зірками 2019", посвященному мировому кино, на паркете внезапно появились выбывшие участники. Надежда Матвеева и Серега, который стал студентом украинского ВУЗа, выступили вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым.
В это воскресенье участники самого танцевального проекта Украины танцевали в образах своих кумиров кино. Пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в главных героев фильма "Семейка Аддамсов" – Мортишу и Гомеса. В кинематографичном номере приняли участие Надежда Матвеева и Серега, которые выбыли из проекта в предыдущих эфирах.
Еще днем Надежда Матвеева заинтриговала своих подписчиков в Instagram, сообщив, что вернется на "Танцы", однако не уточнила – в какой роли. Оказалось, что ведущая примерила на себя образ бабушки Аддамс. Серега же сыграл роль Фестера Аддамса.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Ча-ча-ча – Танцы со звездами 2019:
Напомним, что ранее Анна Ризатдинова обнажилась в горячем номере на "Танцях з зірками".
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