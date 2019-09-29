Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись на "Танці з зірками"

В шестом эфире танцевального шоу выбывшие участники появились в необычных образах

Надежда Матвеева вернулась на "Танці з зірками" Фото: Канал "1+1"

29 сентября в шестом выпуске "Танців з зірками 2019", посвященному мировому кино, на паркете внезапно появились выбывшие участники. Надежда Матвеева и Серега, который стал студентом украинского ВУЗа, выступили вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым.

В это воскресенье участники самого танцевального проекта Украины танцевали в образах своих кумиров кино. Пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в главных героев фильма "Семейка Аддамсов" – Мортишу и Гомеса. В кинематографичном номере приняли участие Надежда Матвеева и Серега, которые выбыли из проекта в предыдущих эфирах.

Серега в 6 выпуске "Танці з зірками 2019" | Фото: Instagram

Еще днем Надежда Матвеева заинтриговала своих подписчиков в Instagram, сообщив, что вернется на "Танцы", однако не уточнила – в какой роли. Оказалось, что ведущая примерила на себя образ бабушки Аддамс. Серега же сыграл роль Фестера Аддамса.

Надежда Матвеева в 6 выпуске "Танці з зірками 2019" | Фото: Instagram

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Ча-ча-ча – Танцы со звездами 2019:

Напомним, что ранее Анна Ризатдинова обнажилась в горячем номере на "Танцях з зірками".

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