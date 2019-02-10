Надежда Мейхер дебютировала в кино – интересное видео

Как отметила сама звезда, сбылась мечта детства

Надежда Мейхер Фото: Instagram

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая опубликовала на своей странице в Instagram несколько архивных снимков, текстом под которыми заинтриговала своих подписчиков, дебютировала в кино. Об этом звезда рассказала в Instagram.

По словам Надежды, впервые она сыграла главную роль в многосерийной киноленте. Режиссером фильма "Ничто не случается дважды" выступила Оксана Байрак.

INSTAGRAM 7 Фев 2019 в 4:46 PST

В 16-серийной киноленте Надежда Мейхер перевоплотилась в молодую маму, которая из-за жизненных трудностей вынуждена оставить своего ребенка, а впоследствии звезда показала свою героиню 20 лет после нелегкого решения.

"Сбылась еще одна мечта детства – это съемка в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием "жизнь", где, как и в жизни, мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть "в шкуре" этого персонажа было невероятно интересно и поучительно", – призналась Надежда Мейхер.

Напомним, недавно Надежда Мейхер показала фото со съемок телешоу. Также Надя Мейхер показала архивные фото первых выступлений.

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