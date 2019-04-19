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Надежда Мейхер похвасталась своими достижениями в балете

Певица давно хотела заниматься балетом и теперь показала поклонникам свои достижения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая недавно дебютировала в кино, долгое время занимается балетом. Своими достижениями она поделилась со своими поклонниками.

Звезда на своей странице в Instagram опубликовала нежный снимок, на котором демонстрирует растяжку. Надежда позирует в роскошном черном пышном платье на пуантах в балетной позе, в которой одна нога максимально вытянута вверх. 

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

"Люби не себя в балете, а балет – в себе", – подписала снимок Надежда Мейхер.

Поклонники певицы оценили ее умения и закидали комплиментами. "Супер. Живой пример, что успехов можно достичь в любом возрасте", "Классная растяжка", "Шедевр", – написали в комментариях фанаты звезды.

Напомним, ранее Надежда Мейхер поделилась несколькими фотографиями и рассказала интересную историю. Стоит отметить, что Надя Мейхер не боится позировать перед камерами без макияжа. Более того, экс-участница "ВИА Гры" сама очень часто публикует no makeup селфи в своем Instagram. 

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Надежда Мейхер певица растяжка
Источник: Сегодня
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