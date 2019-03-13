Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа

Артистка опубликовала смелое фото и напомнила о предстоящем дне рождения

Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа Фото: instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, телеведущая и дизайнер Надежда Мейхер всегда выглядит эффектно на публике. Однако в повседневной жизни 36-летняя артистка часто отказывается от косметики.

На своей странице в Instagram Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа, а незадолго до этого напомнила, что уже в апреле будет отмечать свой 37-й день рождения. Артистка поделилась размышлениями на тему возраста и сравнила себя с хорошим вином.

"В апреле мне 37. И жизнь только начинается. В новом качестве, с новыми эмоциями... Мудро и глубоко... Наполнено. Чувствую себя как лучшие красные вина", – призналась Надежда.

Надежда Мейхер опубликовала фото без макияжа Фото: instagram.com/nadyameiher

В комментариях подписчики оставили в адрес Надежды Мейхер множество комплиментов: "Наша украинская Джулия Ормонд", "Очаровашка", "Аккуратная, никаких излишеств, просто супер", "Самая красивая".

Отметим, артистка воспитывает троих детей: дочерей Анну и Марию, а также сына Игоря.

К слову, некогда Надежда Мейхер была солисткой группы "ВИА Гра". Ее, а также Анна Седокову и Веру Брежневу называют "золотым" составом коллектива. Последняя, к слову, недавно заявила, что никогда не считала себя украинской певицей.

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