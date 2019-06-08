Надежда Мейхер поразила фанатов балетными па – видео

Певица похвасталась своими успехами в балетной студии

Надежда Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая недавно продемонстрировала свою растяжку, похвасталась перед поклонниками успехами в занятиях балетом. На странице в Instagram актриса опубликовала видео с тренировки, где в пуантах исполняет движения, требующие немалой выносливости и терпения.

Смотрите эксклюзивное интервью с Надей Мейхер:

Несмотря на то, что движения Мейхер плавные и легкие, певица пожаловалась фолловерам, что ей никогда не удавалось похудеть, занимаясь танцами. "Не знаю как вы , но у меня никогда не получалось сбросить вес занимаясь разными видами танцев или спортом... Единственное, что приобрела, это тонус, пластику, и эстетическое удовольствие (а это немаловажно, даже если вид у меня далёк от балетного)", – написала знаменитость.

Подписчики Нади восхитились прекрасной формой звезды и пожелали ей успехов в ее хобби. "Потрясающая", "Надя, вы богиня!", "Фигура замечательная", "Мое восхищение", – пишут в комментариях пользователи сети.

Надежда Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher

Напомним, что ранее Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа.

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