Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс

К артистке никого не пускают

Вначале недели представитель российской певицы Надежды Бабкиной развеял все слухи касательно коронавируса у звезды и заявил, что она действительно находится в больнице, но с пневмонией. По словам Александра Велора, знаменитость находилась в стабильном состоянии.

Спустя несколько дней Александр добавил, что у Надежды слабый иммунитет и ее разместили в закрытый инфекционный бокс.

Надежда Бабкина Фото: Instagram

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели. Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда врачи заходят в облачении, похожем на скафандр", — цитирует российское издание "Антенна" представителя артистки Александра Велора.

Он также добавил, что в начале апреля Бабкина лежала в больнице, общалась по телефону, много читала и просила не сообщать прессе о госпитализации.

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"Здоровье у нее давно подзапущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики. В театре выдался насыщенный сезон. Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы. Она сама об этом нам говорила… В таком возрасте иммунитет уже дает сбои", — добавил Велор.

Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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