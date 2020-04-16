Надежду Бабкину после комы перевели в военный госпиталь – СМИ

У певицы снова подозревают COVID-19

Российская певица Наджеда Бабкина еще 3 апреля почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу с подозрением на короновирус. Позже ее представитель Александр Велор успокоил поклонников и заявил, что у певицы диагностировали пневмонию.

На этом официальные заявления прекратились, а в СМИ появилась информация о том, что 70-летнюю певицу вывели из комы. Теперь российские таблоиды утверждают, что певицу перевели из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск. Там ей предоставили отдельную палату.

Надежда Бабкина Фото: instagram.com/ngbabkina

Врачи снова подозревают у звездной пациентки коронавирус и назначили ей серьезный курс лечения. Сколько еще Надежда Бабкина пробудет в больнице, неизвестно. Отметим, что дома на артистку ждет ее молодой супруг – музыкант Евгений Гор.

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Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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