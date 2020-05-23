"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

В пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона романтического проекта

В минувшую пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В последнем выпуске за сердце главного героя Макса Михайлюка боролись две девушки – Дарья Ульянова и Дана Оханская. Парень выбрал Дашу, а с Даной попрощался. Позднее девушка, которая была влюблена в холостяка, прокомментировала его решение, сравнив себя и соперницу с едой.

О том, как прошел финал проекта "Холостяк-10", мы подробно рассказывали здесь. Заключительные свидания с финалистками прошли в романтической Барселоне.

Финалистка "Холостяка-10" Дана Фото: instagram.com/dana_okhanska

Так, в финальном выпуске "Холостяк-10" Максим Михайлюк признался, что руководствуется в отношениях не умом, а душой. Так как его чувства к Даше были сильнее чувств к Дане, он попрощался с последней.

"Моя душа сегодня говорит тебе прости", – сказал он девушке. На что Дана ответила достойным уходом, не демонстрируя свое разочарование, и пожелала Максу быть счастливым.

Вскоре на своей странице в Instagram участница проекта прокомментировала решение холостяка. По ее словам, Максу быстро надоест его пассия.

"Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингредиентами... Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала в посте Дана Оханская.

INSTAGRAM

Победительницей романтического шоу "Холостяк" в 10 сезоне стала 23-летняя гимнастка из Кривого Рога – Дарья Ульянова. С первого знакомства девушка запомнилась Максиму своим танцем – гибкость и женственность Дарьи запала в душу главному герою.

Что известно о девушке, читайте в этом материале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться