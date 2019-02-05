Надя Дорофеева и Александра Кучеренко пришли на Неделю моды в одинаковых нарядах

Девушки не расстроились и даже сделали совместное селфи

Александра Кучеренко и Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/aakucherenko

Последний день Ukrainian Fashion Week, которая проходит в Киеве, запомнился многим не только яркими показами и новыми коллекциями топовых дизайнеров, но и забавным моментом. На модном мероприятии не обошлось без небольших конфузов. Обычно, для девушек прийти в одинаковых платьях на мероприятие – это целая катастрофа. Похоже, что Надежда Дорофеева и Александра Кучеренко так не считают. Ведь девушки спокойно приняли тот факт, что для выхода в свет они выбрали одинаковые рубашки.

Отметим, что обе девушки надели классические черные брюки, однако прически их различались – Надежда распустила волосы, заколов лишь пару прядей, а Александра, в свою очередь, сделала высокий хвост и добавила в прическу ленту из такой же расцветки, как и рубашка.

Напомним, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников. А также порадовала подписчиков новым пикантным фото.

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