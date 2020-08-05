Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Последний трек заставил фанатов группы надеяться на ее воссоединение

В марте этого года группа "Время и Стекло" заявила о своем распаде. Как только коллектив анонсировал прощальный тур, в стране ввели карантин. Поэтому "Финальные титры" пришлось отложить. Тем временем фанаты, увидев в этом знак, стали уговаривать артистов не закрывать совместный проект. Летом артисты неожиданно анонсировали выход нового клипа Last Dance.

После выхода этой видеоработы у поклонников появилась надежда, что "Время и стекло", наконец, передумали распадаться. О том, собираются ли Надя Дорофеева и Позитив продолжать выступать вместе артисты рассказали "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

К сожалению, надежды поклонников не подтвердились: группа таки прекращает свое существование. Песня Last Dance оказалась саундтреком прощального тура, к которому группа продолжила готовиться даже во время карантина.

Группа "Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

"Много было встреч в Zoom. Признаюсь, что у нас уже была маленькая репетиция с музыкантами, к нашему большому концерту. И это будет совершенно уникальный, абсолютно другой концертный тур "Время и Стекло", не похожий ни на что, что было ранее. Мы хотим дальше удивлять. Мы хотим вовремя перевоплотиться", – рассказала Надя Дорофеева.

Свою коллегу поддержал Позитив, уточнив, что ему совсем не нравится слово "распад".

"Я думаю, что нельзя это называть "распадом" группы, потому что мы просто разошлись. "Распад" – ужасное слово. Мы же в любом случае работаем вместе в студии. Просто хотим новых начинаний для друг друга", – рассказал Позитив.

Распадется ли группа "Время и стекло" – смотрите видео:

Напомним, "Время и Стекло" назвали дату своего последнего концерта. Мы также сообщали, что Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства.

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