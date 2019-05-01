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Надя Дорофеева и Вера Брежнева устроили жаркие танцы на столе

Артистки повеселились под песню Дантеса и Олейника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Надя Дорофеева и Вера Брежнева
Надя Дорофеева и Вера Брежнева
Фото: Instagram

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и известная певица Вера Брежнева "взорвали" сеть своими танцами на столе. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале о звездах "Только никому". На ролике девушки исполняют зажигательный танец под песню "Мне уже 20" группы "Д.и.О. фильмы", вокалистом которой долгое время был супруг Дорофеевой Владимир Дантес.

Скриншот видео Телеграм-канала "Только никому"

Отметим, что все, кто был запечатлен на ролике облачены в белые наряды, поэтому, можно предположить, что артистки вместе веселились на тематической вечеринке. На ролике также можно заметить Владимира Дантеса. 

Скриншот видео Телеграм-канала "Только никому"

Напомним, Вера Брежнева разместила фото с минимумом макияжа на лице, продемонстрировав всем свою естественную красоту.

Ранее артистка перенесла операцию на зрении и поделилась пережитым опытом с подписчиками в Instagram. Как призналась Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения, которую она ждала 12 лет. До этого ей приходилось носить очки. 

Смотрите видео о татуировках Нади Дорофеевой:

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Источник: Сегодня
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