Надя Дорофеева и Вера Брежнева устроили жаркие танцы на столе
Артистки повеселились под песню Дантеса и Олейника
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и известная певица Вера Брежнева "взорвали" сеть своими танцами на столе. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале о звездах "Только никому". На ролике девушки исполняют зажигательный танец под песню "Мне уже 20" группы "Д.и.О. фильмы", вокалистом которой долгое время был супруг Дорофеевой Владимир Дантес.
Отметим, что все, кто был запечатлен на ролике облачены в белые наряды, поэтому, можно предположить, что артистки вместе веселились на тематической вечеринке. На ролике также можно заметить Владимира Дантеса.
Напомним, Вера Брежнева разместила фото с минимумом макияжа на лице, продемонстрировав всем свою естественную красоту.
Ранее артистка перенесла операцию на зрении и поделилась пережитым опытом с подписчиками в Instagram. Как призналась Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения, которую она ждала 12 лет. До этого ей приходилось носить очки.
Смотрите видео о татуировках Нади Дорофеевой:
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