Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

Певица комплексовала из-за своего веса

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая впервые рассказала о серьезной болезни, заговорила о детских комплексах, а также назвала свой рост и вес. Об этом артистка рассказала в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип:

"169 рост у меня. Вес сейчас 50-51 кг. Ееее, я поправилась! Я сильно комплексовала, что я худая. Принимать себя нужно таким, какой ты есть. Раньше я просто была очень худенькая, это было лет семь-восемь назад, в школе. Вот этот весь период я была очень худая. И я хотела чуть-чуть набрать вес. Я хочу быть нормальной. Сейчас я люблю себя, занимаюсь спортом, я стараюсь хорошо питаться. У меня нет диеты, у меня нет ничего такого, я могу съесть котлетки с пюрешкой, обычную нормальную еду", – рассказала певица.

Надя Дорофеева также призналась, что обожает покушать, однако в силу занятости певицы готовит в основном ее супруг Владимир Дантес.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я обожаю кушать. У меня Вова так готовит... У меня нет времени, если честно. Я умею готовить, но эти умения мои убились, потому что у меня совсем не было времени. Я помню, когда у нас начинались с Вовой отношения, я, конечно, выпендривалась, готовила ему, и борщ могла сделать, и что-то там запечь, и салатики... Сейчас вообще не готовлю", – делится звезда.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, почему не завязались романтические отношения с Позитивом.

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