Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом

Украинская певица сделала признание

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, которая совсем недавно удивила заявлением об ориентации мужа, снова решилась не откровенное признание. Кроме карьеры певицы, Надя также активно развивает свой видеоблог на YouTube-канале, где рассказывает о себе самые откровенные истории из жизни.

Так, в очередной раз солистка группы "Время и Стекло" поделилась подробностями своей личной жизни. А в частности, рассказала о своих взаимоотношениях с российским рэпером Егором Кридом. К слову, недавно поклонники приписывали паре роман, но это оказалось лишь слухом. Сама Надя призналась, что у нее кое-что было с молодым певцом, но это не вышло за рабочие рамки.

"С Кридом у меня кое-что было, а именно – влог, кусочек которого мы сняли, когда встретились в Лос-Анджелесе. Но поцелуя не было", – откровенно рассказала подопечная Потапа.

Смотрите новый влог Нади Дорофеевой:

К слову, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставила селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.

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