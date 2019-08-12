Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом
Украинская певица сделала признание
Украинская певица Надя Дорофеева, которая совсем недавно удивила заявлением об ориентации мужа, снова решилась не откровенное признание. Кроме карьеры певицы, Надя также активно развивает свой видеоблог на YouTube-канале, где рассказывает о себе самые откровенные истории из жизни.
Так, в очередной раз солистка группы "Время и Стекло" поделилась подробностями своей личной жизни. А в частности, рассказала о своих взаимоотношениях с российским рэпером Егором Кридом. К слову, недавно поклонники приписывали паре роман, но это оказалось лишь слухом. Сама Надя призналась, что у нее кое-что было с молодым певцом, но это не вышло за рабочие рамки.
"С Кридом у меня кое-что было, а именно – влог, кусочек которого мы сняли, когда встретились в Лос-Анджелесе. Но поцелуя не было", – откровенно рассказала подопечная Потапа.
Смотрите новый влог Нади Дорофеевой:
К слову, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставила селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.
Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.
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