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Надя Дорофеева пленила сеть романтическими снимками с Дантесом

Певица отметила день рождения в Амстердаме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

21 апреля украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отметила день рождения. Артистка отпраздновала 28-летие в Амстердаме, куда отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram Надя Дорофеева опубликовала серию романтических снимков с супругом, которыми покорила подписчиков. На фото пара Надя и Владимир выглядят безумно счастливыми и весело позируют на камеру.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
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К слову, Владимир Дантес трогательно поздравил Надю Дорофееву с днем рождения и написал, что "эта маленькая девочка делает его счастливее каждую минуту". Кроме того, он прокомментировал очередную информацию о беременности супруги. Муж Нади Дорофеевой расставил все точки над "і".

А ранее Владимир Дантес рассказал, что они часто ссорятся с Надей Дорофеевой, а также раскрыл секрет, как они выходят из конфликтов.

Напомним, недавно группа "Время и стекло" представила клип на свою первую украиноязычную песню "Дим". Поклонники в восторге от новой работы артистов.

Смотрите видео о том, кого вместо себя отправил голосовать Потап:

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