Надя Дорофеева поделилась ярким кадром из Амстердама

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась покорять Нидерланды

Надя Дорофеева Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которую поклонники заподозрили в беременности, считается одной из самых стильных молодых звезд украинского шоу-бизнеса. Певица не перестает подтверждать статус модницы, регулярно демонстрируя в социальных сетях свои трендовые аутфиты. Накануне артистка поделилась с фанатами ярким снимком из солнечного Амстердама.

В столицу Нидерландов Дорофеева отправилась вместе со своим мужем Владимиром Дантесом. В ходе путешествия влюбленные публикуют совместные фото в Instagram и рассказывают о впечатлениях. На одном из свежих кадров Надя позирует в спортивном костюме и кроссовках от Adidas на фоне одного из зданий Амстердама.

"Амстердам, мы вернулись, как и обещали. Ну почему ты такой красивый!??", – подписала фотографию певица.

Подписчики Нади Дорофеевой обратились к звезде со встречным вопросом."Почему ты такая красивая?", – спрашивают они в комментариях.

Ранее мы писали о том, что группа "Время и Стекло" выпустила клип на первую украиноязычную песню – "Дим". Премьера видео в YouTube состоялась 21 марта. Спустя месяц ролик набрал более 10 миллионов просмотров.

О том, какое видео группы "Время и Стекло" стало одним из самых популярных в мире, смотрите в этом материале:

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